Geromel é preservado e Grêmio tem dúvidas em todos os setores do time

12

685707

2019-05-24 14:17:28

Folhapress

A primeira parte do treinamento do Grêmio foi fechada na manhã chuvosa desta sexta-feira (24), em Porto Alegre. E Pedro Geromel, quando a atividade foi aberta, foi preservado. Ainda que o zagueiro jogue, sobram dúvidas no time de Renato Gaúcho para a sexta rodada do Brasileiro.

A presença de Geromel é praticamente obrigatória. Sem outros zagueiros disponíveis, Renato Gaúcho sequer imagina ficar sem ele. E isso justifica a ausência na segunda metade do treino, já que o momento mais importante não teve presença de jornalistas no CT Luiz Carvalho.

Ao lado dele, a tendência é a permanência de Michel, que originalmente é volante, mas tem jogado improvisado na zaga. E sobram dúvidas nas demais posições.

Matheus Henrique, suspenso, não atua. Rômulo deve aparecer no meio-campo ao lado de Maicon. Thaciano tem alguma chance também, ou mesmo Montoya.

No meio-campo ofensivo, Alisson deve dar espaço para entrada de Diego Tardelli. Jean Pyerre e Everton completam o setor. André e Vizeu disputam vaga no ataque.

Ainda há chance de Tardelli aparecer na frente, com Alisson mantido pelo lado. Ou até mesmo o ex-atleticano ficar na reserva.

Grêmio e Atlético-MG jogam no sábado às 19h (de Brasília), na Arena.