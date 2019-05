Precisando da vitória, Grêmio recebe o Atlético-MG neste sábado

12

685631

2019-05-24 03:00:00

A falta de vitórias parece não estar preocupando o técnico Renato Portaluppi - pelo menos segue sendo este o discurso após mais uma partida em que o Grêmio não conseguiu vencer, desta vez um 0 a 0 com o Juventude, pela Copa do Brasil. Mesmo assim, a equipe deve ter mudanças para o confronto diante do Atlético-MG, neste sábado, às 19h, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão muscular, Diego Tardelli parece estar finalmente à disposição do treinador, mas deve iniciar no banco.

Depois do empate com o Juventude, quarta-feira, Portaluppi aprovou a atuação do time e disse estar satisfeito com o desempenho do atacante André, mesmo com a escassez de gols. Até porque, segundo o treinador, a "leitura tática" do jogador é importante para o time. André soma 23 jogos no ano e marcou apenas três vezes. Já Vizeu tem 18 partidas e dois gols.

"Não acho que o atacante esteja ali para fazer só gol. Vejo o que ele dá para o time. Pode não estar produzindo para algumas pessoas, mas estou satisfeito com o André, com Vizeu... O Grêmio tem feito gols, mas faltou um pouco de concentração no Brasileiro. Não me preocupo porque a equipe tem jogando bem. Tem faltado um pouco de foco, isso sim", explicou o técnico.

Já Tardelli, que tem apenas um gol marcado nas 12 partidas que disputou, comemora a oportunidade de retornar ao time. "O que mais me cobro e o que vem incomodando é ficar fora. Sei do jeito que cheguei em Porto Alegre, no Grêmio, pelo meu histórico, que é fazer gols. Começar a temporada com lesão não é o que imaginava. Isso me atrapalhou um pouco. Mas fico à disposição. É minha função. Na hora que me encaixar, tenho certeza que as coisas vão fluir e que voltarei a fazer gols", disse.

A ausência para sábado é Matheus Henrique, suspenso. Rômulo e Thaciano surgem como opções para a vaga no meio. Na lateral-direita, Leonardo Gomes volta após ter sido liberado para assistir ao nascimento do filho. Na zaga, Michel segue improvisado, já que Paulo Miranda ainda não tem condições. A possível escalação gremista: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Michel e Juninho Capixaba; Maicon, Rômulo (Thaciano), Alisson, Jean Pyerre e Everton; André.