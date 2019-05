D'Alessandro diz que não pensa em aposentadoria e prioriza renovação com Inter

12

685425

2019-05-22 19:11:50

D'Alessandro, hoje, não pensa em aposentadoria. O argentino de 38 anos disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira (22) que faz uma avaliação a cada fim de ano, mas que não imagina parar de jogar futebol. E de quebra deixou aberta a possibilidade de renovação com Inter. "Tenho contrato até o fim do ano e estou muito tranquilo, feliz de pode ajudar o Inter. Hoje, no momento da carreira em que me encontro, com 38 anos, a idade de repente não quer dizer nada, mas no futebol às vezes os jogadores perto dos 40 anos são vistos de outra maneira. Eu preciso fisicamente estar bem, sentir que posso correr de igual para igual com um jogador de 20 ou 21 anos", afirmou o meia argentino.

"O Odair tem me ajudado muito neste momento em que me encontro. Não vou parar de jogar no final do ano. Eu sempre avalio no final de cada ano, mas, se me perguntam hoje, esta é a resposta. Não vou parar, vou continuar jogando. O que eu preciso fazer é continuar trabalhando, jogando, dando meu melhor, como estou fazendo."

A direção do Internacional já iniciou um movimento para tentar a renovação dele por mais uma temporada. O vínculo atual vence em 31 de dezembro. Além do Colorado, o Racing, da Argentina, também tem intenção de contratar o camisa 10. "Eu estou no final do meu contrato. Em 31 de dezembro acaba o contrato. A gente ainda não teve nenhuma conversa, com ninguém. Estou trabalhando, feliz, contente com minha situação. Aproveitando cada momento. Sempre faço um balanço no final do ano, mas, agora, numa outra situação da minha carreira, que fique claro que sempre dei prioridade ao Inter. Sempre. Nunca tivemos problemas para nada, quando renovamos contrato, nunca tivemos nenhuma diferença, sempre foi muito fácil. Pelo carinho que tenho pelo clube. E devo reconhecer que o clube sempre reconheceu meu trabalho. Então volto a repetir que meu contrato finaliza no final do ano, ainda não conversamos, sou jogador do Inter até dezembro e trabalhei com o mesmo esforço até o último dia", completou.

O Inter volta a campo nesta quinta-feira (23) para encarar o Paysandu às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No domingo (26), a equipe colorada enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileiro.