Inter confirma lesão e Rodrigo Moledo só voltará depois da Copa América

2019-05-20 21:04:46

O técnico Odair Hellmann só deverá contar com o zagueiro Rodrigo Moledo após a parada da Copa América. Um exame constatou nesta segunda-feira que o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita no início da partida diante do CSA, domingo, no Beira-Rio, e deverá ficar em tratamento por pelo menos três semanas.

Existe uma pequena possibilidade de Moledo voltar diante do Bahia, dia 12 de junho, no Beira-Rio, pela nona rodada do Brasileiro. Em princípio, o jogador não enfrenta o Paysandu nos dois jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, além de Santos, Avaí e Vasco.

Outros problemas para Hellmann são Nico López (dores no pé direito), Rodrigo Dourado (artroscopia no joelho esquerdo) e Patrick (lesão muscular). Todos estão fora do jogo com o Paysandu, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Beira-Rio, no jogo de ida das oitavas de final, da Copa do Brasil.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o CSA, o elenco do Inter se reapresentou nesta segunda-feira à tarde. Apenas os reservas foram a campo, enquanto os reservas realizaram apenas exercícios regenerativos. Os comandados de Hellmann treinam nesta terça-feira à tarde.