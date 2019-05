Inter vence mais uma e segue invicto no Beira-Rio

12

684765

2019-05-19 18:18:00

Convenhamos que, para o Inter, vencer em casa o modesto CSA está nas contas de uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E o Colorado cumpriu essa quase obrigação, neste domingo, fazendo 2 a 0 e mantendo os 100% de aproveitamento no Beira-Rio. A partida, porém, esteve longe de ser um passeio, e o clube alagoano impôs dificuldades aos comandados de Odair Hellmann. Seja como for, o Inter chegou aos nove pontos e começa a enxergar mais de perto a parte de cima da tabela.

O jogo começou surpreendentemente complicado para os donos da casa. Tentando jogar nas costas da defesa adversária, o CSA criava chances – em uma delas, aos 8 minutos, Marcelo Lomba chegou a se machucar, após salvar em chute de Patrick Fabiano. Logo em seguida, Moledo sentiu e precisou sair, dando lugar a Emerson Santos. Depois de momentos preocupantes, o Inter começou a ter mais a bola. O problema passou a ser outro: diante da marcação, os jogadores colorados cometiam muitos erros, sem criar chances claras de gol.

A primeira jogada organizada do Inter no jogo foi também a abertura do placar. Aos 36 minutos, D’Alessandro encontrou Iago livre na esquerda para servir a Nonato, que empurrou de carrinho para as redes. Aos 46, Cuesta cabeceou para as redes, mas o auxiliar de vídeo anulou, apontando impedimento.

Apesar da vantagem, o jogo não ficou mais tranquilo para o Colorado. Na volta dos vestiários, viu-se um CSA valente, fazendo o possível para testar Marcelo Lomba, que acabou sendo um dos destaques.

Em um jogo mais difícil do que o esperado, a segurança veio num chutaço de fora da área. Edenílson tentou lançar, a bola voltou e o volante optou por mandar a bomba, acertando no ângulo de Jordi: 2 a 0. O CSA não se abateu e chegou a ter boas chances, com direito a bola de Matheus Sávio na trave, aos 34 da etapa final.