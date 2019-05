Grêmio é multado em R$ 30 mil por caso de injúria racial a colombiano do Fluminense

12

684715

2019-05-17 19:14:18

O Grêmio foi multado em R$ 30 mil pelo episódio de injúria racial contra Yony González, atacante do Fluminense, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio, ocorrido no dia 5 de maio. A decisão foi proferida nesta sexta-feira (17), em sessão na Quinta Comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro. Tanto a Procuradoria e Grêmio pretendem recorrer da decisão, que pode ir ao Pleno do STJD.

Auditores e a mesa da Quinta Comissão afastaram o parágrafo do artigo 243-G que versava sobre a possibilidade de perda de mando de campo. A punição ao Grêmio não foi unânime. Rodrigo Moraes Mendonça Barroso, auditor presidente da Quinta Comissão Disciplinar do Tribunal, votou pela absolvição do clube. O relator do caso votou pela multa de R$ 30 mil.

O artigo em que o clube foi enquadrado previa multa de R$ 100 a R$ 100 mil ao clube, além de proibição aos torcedores identificados. O Grêmio afirmou ao Tribunal que não conseguiu identificar nenhum responsável pela injúria. A denúncia e punição foram sustentadas pelo vídeo da Flu TV, divulgado um dia depois da vitória carioca por 5 a 4.