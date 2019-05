12

684585

2019-05-17 11:37:45

Tite convoca Brasil para Copa América com Everton do Grêmio

Folhapress

Tite anunciou nesta sexta-feira (17) a lista de 23 jogadores da seleção brasileira para a disputa da Copa América. David Neres, do Ajax, foi confirmado para a competição, assim como Fernandinho, do Manchester City. Vinicius Júnior, do Real Madrid, ficou fora. Fabinho, do Liverpool, vivia a esperança de ser chamado, mas não entrou na relação.

"Foi a lista mais difícil que eu tive até hoje para fechar. Não dormi. São oportunidades para atletas jovens, emergentes, com alguns atletas que já participaram e tem um 'know-how'. Esses oito amistosos até aqui nos levaram até a lista", afirmou.

A seleção brasileira começa a se reunir no próximo dia 22, na Granja Comary, em Teresópolis, mas alguns atletas se apresentarão depois por conta do calendário de seus respectivos times. Os atletas que estão na final da Liga dos Campeões, por exemplo, jogam a decisão na Espanha no dia 1º de junho.

Antes da estreia na competição, o Brasil faz amistoso no dia 5 de junho, em Brasília, contra o Qatar, e outro no dia 9, contra Honduras, em Porto Alegre. O primeiro jogo da fase de grupos da Copa América está marcado para o dia 14, em São Paulo, contra a Bolívia. Venezuela e Peru são os outros dois adversários.

Veja a lista de convocados:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson ((Manchester City)

Cássio (Corinthians)

Laterais

Daniel Alves (PSG)

Fagner (Corinthians)

Alex Sandro (Juventus)

Filipe Luís (Atlético de Madri)

Zagueiros

Thiago Silva (PSG)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Éder Militão (Porto)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Arthur (Barcelona)

Allan (Napoli)

Lucas Paquetá (Milan)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Atacantes