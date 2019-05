Dourado pode voltar só depois da Copa América

12

683864

2019-05-14 03:00:00

Domingo, na vitória do Inter sobre o Cruzeiro por 3 a 1, Rodrigo Dourado não ficou de fora apenas para ser poupado. O problema no joelho esquerdo do capitão da equipe deverá ser avaliado novamente pelo departamento médico. Foram exatamente as dores no local que barraram a participação do jogador pelo Brasileirão. A entorse ocorreu no início de abril na partida diante dos chilenos do Palestino, pela Libertadores da América. As dores retornaram no empate com o River Plate, na Argentina.

A partir das novas dores no joelho, o departamento de futebol deve aproveitar o período pré-Copa América e os jogos que antecedem a competição para intensificar um trabalho para recuperar o volante. A ideia é que ele esteja pronto para voltar nas oitavas de final da Libertadores, no segundo semestre.

"Queremos o Rodrigo na melhor forma possível. Estamos conversando e vamos sentar para tomar uma decisão para ele e para o time. Ele está fazendo um esforço tremendo, fora do normal para jogar, mas a falta de treinos e as dificuldades pós-jogos precisam ser avaliadas", disse o técnico Odair Hellmann. O Colorado folgou ontem e retoma os trabalhos hoje, quando inicia a preparação para o confronto com o CSA.