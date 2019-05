Direção tricolor se aproxima de David Braz

12

683813

2019-05-14 03:00:00

O Grêmio está perto de anunciar a contratação de um zagueiro. O Tricolor procurou o Santos e negocia para assinar com David Braz. O jogador está no Sivasspor, da Turquia, mas volta ao Brasil no final do mês.

Aos 31 anos, David Braz é visto como opção mais viável do momento para compor o elenco, carente de zagueiros pelas lesões de Marcelo Oliveira e Paulo Miranda. "O Grêmio está perto de anunciar um zagueiro e, no momento oportuno, vamos informar", disse Alberto Guerra, diretor de futebol, após o empate sem gols com o Corinthians, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Então, surgiu David Braz. A ideia é um empréstimo, mas o zagueiro - caso seja contratado - só poderá atuar após a Copa América. O fato se justifica pela reabertura da janela de negociações do exterior. Ele está emprestado ao Sivasspor até 31 de maio, mas tem contrato com o Santos até agosto do ano que vem. Braz passou ainda por Palmeiras, Panathinaikos, Flamengo e Vitória.

Os jogadores folgaram ontem e se reapresentam na tarde de hoje. O técnico Renato Portaluppi terá uma semana cheia de treinos já que o próximo compromisso será no domingo, às 19h, diante do Ceará, no Castelão.