Com jogo da Copa do Brasil em nova data, Grêmio deverá ter força máxima no sábado

Um dia depois de o Grêmio assegurar classificação às oitavas de final da Libertadores, a CBF anunciou nesta quinta-feira que os jogos que o time fará contra o Juventude, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, tiveram as suas datas alteradas. Inicialmente agendado para a próxima quinta, o duelo de ida deste mata-mata entre gaúchos foi adiado para o dia 22 de maio, às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já a partida de volta, antes programada para ocorrer em 4 de junho, foi antecipada para o próximo dia 29, também às 21h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

Com a mudança de data do primeiro jogo das oitavas de final, a tendência é a de que o técnico Renato Gaúcho utilize força máxima à disposição em seu elenco na partida contra o Corinthians, neste sábado, às 19 horas, em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Se a data anterior fosse mantida, o treinador provavelmente pouparia alguns titulares visando o duelo de ida com o Juventude.

E com esta modificação da data do confronto de volta, o Grêmio também poderá mandar esta partida em sua arena, pois no dia 4 de junho o estádio estará cedido à Conmebol por causa da realização da Copa América neste período final de preparação das seleções para a competição, que ocorrerá no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho. Anteriormente, quando este jogo foi confirmado para ocorrer em 4 de junho, a CBF havia informado que o local do embate ainda estava sujeito a ser definido.

Após vencer a Universidad Católica por 2 a 0 na noite de quarta-feira, em Porto Alegre, o Grêmio voltou aos treinos na tarde desta quinta no CT Luiz Carvalho. Os jogadores que começaram a partida contra o time chileno realizaram um trabalho regenerativo no vestiário e nem foram para o gramado, enquanto o resto do grupo participou de um atividade em campo reduzido. Neste treinamento no campo esteve presente o volante Matheus Henrique, que não atuou na quarta-feira por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Nesta quinta, o atleta concedeu entrevista coletiva e enfatizou a importância de o Grêmio dar início neste sábado a uma reação neste Brasileirão, no qual soma apenas um ponto após três jogos. "É nossa retomada. Temos o Corinthians pela frente, eles (adversários) vão vir fortes. Vamos jogar fora de casa, mas buscar os três pontos. Vai ser nossa primeira vitória, se Deus quiser. Estamos com o sentimento de que estamos devendo (melhores resultados)", ressaltou o atleta.

Além de Matheus Henrique, outros possíveis titulares no sábado que treinaram em campo nesta quinta foram Juninho Capixaba, Luan e Thaciano. O primeiro destes três deverá entrar no lugar de Bruno Cortez, que deixou o duelo contra a Universidad Católica no intervalo dando sinais de que estava com dores na coxa esquerda.

Thaciano substituiu o lesionado Jean Pyerre no decorrer da partida diante da equipe chilena e marcou o segundo gol da vitória gremista. Jean não jogará contra os corintianos para poder se recuperar de um problema no ombro direito e, com isso, foi aberta uma vaga a ser preenchida no meio-campo. Outro candidato a ocupá-la, Luan substituiu Maicon no final do duelo da última quarta-feira.

Uma provável escalação do Grêmio para o jogo deste sábado contaria com Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Juninho Capixaba; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Luan (Thaciano) e Everton; André.