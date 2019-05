Conmebol transfere final da Sul-Americana para Assunção, no Paraguai

12

683354

2019-05-09 16:57:36

Folhapress

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (9) a troca da sede da final da Copa Sul-Americana deste ano. Sai Lima, capital do Peru, e entra Assunção para receber a decisão marcada para o dia 9 de novembro, em jogo único, cenário semelhante ao da Libertadores.

Em comunicado divulgado em seu site oficial, a entidade máxima do futebol da América do Sul alega que a alteração para a capital do Paraguai facilitaria o êxito da organização. O Peru já perdeu neste ano o direito de receber a Copa do Mundo Sub-17, agora sediada pelo Brasil.

"A determinação foi tomada depois de uma análise entre os integrantes do Conselho da Conmebol, tendo em conta questões organizacionais que facilitariam o êxito da final única deste torneio entre clubes sul-americanos", justifica a entidade.

O jogo único para decidir o campeão da Sul-Americana terá o estádio Defensores del Chaco como palco. A competição se encontra na fase 16 avos de final e conta com Atlético-MG, Botafogo, Corinthians e Fluminense como os representantes brasileiros na briga pelo troféu.

O sorteio da próxima fase da Sul-Americana, que reunirá os terceiros colocados da fase de grupos da Copa Libertadores, está agendado para a segunda-feira (13), na sede da Conmebol, localizada em Luque, no Paraguai.