Grupo colorado retorna da Argentina e já pensa no Cruzeiro

12

683227

2019-05-09 03:00:00

O Inter retornou no fim da tarde de ontem a Porto Alegre, após o empate em 2 a 2 com o River Plate, na Argentina, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Colorado volta com um time mais maduro, que enfrentou de igual para igual o atual campeão continental, mesmo poupando alguns jogadores. Agora, os comandados de Odair Hellmann já "trocam o chip" e focam no Campeonato Brasileiro. No domingo, recebem o Cruzeiro, às 16h, no Beira-Rio.

A tendência é de que o time tenha força máxima diante dos mineiros. O Inter terá as duas próximas partidas em casa no nacional. Depois de enfrentar o time de Mano Menezes, o Colorado recebe os alagoanos do CSA.

Para enfrentar a Raposa, Odair deve ter o retorno de Edenilson, D'Aleesandro e Guerrero desde o início da partida. A baixa para esta partida é Patrick. Ele entrou nos minutos finais do confronto com o River e sentiu um problema muscular na coxa. Hoje, ele deve realizar exames de imagem para avaliar a gravidade da lesão. Ao que tudo indica, o volante pode desfalcar o time até a parada para a Copa América, em junho, ficando de fora diante de Cruzeiro, CSA, Santos, Avaí, Vasco e Bahia, pelo Brasileirão.

Além disso, não deve participar dos duelos pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Paysandu. Com isso, pode ser a chance de o jovem Nonato ganhar a vaga entre os titulares.

Um dos destaques na partida com o River Plate, o atacante Rafael Sobis enalteceu a maturidade do time e a partida feita em Buenos Aires. "Independentemente dos meus gols, fizemos um grande jogo. Infelizmente não vencemos, mas isso não apaga o grande jogo que fizemos. Nosso time é muito bom, mostrou isso e merecia a vitória", afirmou o jogador de 33 anos, que já soma 15 gols pelo torneio continental, somando todas as suas participações.