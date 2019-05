Liverpool obtém virada histórica contra o Barcelona e vai à final da Liga dos Campeões

12

O Liverpool escreveu nesta terça-feira (07), em Anfield, mais uma página incrível em sua história. Após perder fora de casa para o Barcelona por 3 a 0, os ingleses bateram os espanhóis por 4 a 0, e garantiram a vaga na grande final da Liga dos Campeões.

A tarefa dos donos da casa era muito difícil, não só por ter de buscar um placar largo, mas também por não contar com dois de seus principais jogadores – Salah e Firmino. Com o Liverpool obrigado a golear, tudo o que os ingleses precisavam era de um gol no começo de partida. Este aconteceu aos 7 minutos, quando Origi aproveitou rebote de Ter Stegen e completou para a rede.

O lance colocou fogo no jogo, com os ingleses pressionando cada vez mais a saída de bola do Barcelona, que encontrava espaços para contra-atacar. Embora o placar fosse favorável ao Liverpool e as duas equipes tivessem espaços, a situação era relativamente tranquila para o Barcelona, que tinha ainda a vantagem de dois gols e parecia em alguns momentos próximo de marcar. Isso tornaria a tarefa do seu rival quase impossível.

Tudo mudou em um espaço de três minutos e por causa de uma alteração do técnico alemão Jurgen Klopp. Ele colocou Wijnaldum, volante, no lugar do contundido lateral Robertson. Repetiu, assim, a fórmula empregada no primeiro jogo, no Camp Nou. O holandês entrou para ser um falso 9. Na casa do rival, o Liverpool não fez nenhum gol, mas criou várias chances, todas desperdiçadas.

Wijnaldum teve duas chances, aos 9 e aos 11 minutos do segundo tempo. Marcou nas duas, empatando o confronto no agregado. A torcida no estádio de Anfield explodiu.

O Barcelona tentou ir para o ataque, talvez com a cabeça na temporada passada, quando apesar de todo o favoritismo, perdeu para a Roma por 3 a 0 e foi eliminado nas quartas de final. Isso, porém, não explica o que aconteceu aos 34 minutos. Em cobrança rápida de escanteio do Liverpool, a defesa do Barcelona desligou. Origi, que pouco jogou na temporada, se antecipou a todos os adversários e tocou para o gol, colocando seu nome na história do clube.

No dia 1 de junho, o Liverpool irá encarar o vencedor do confronto entre Ajax (HOL) e Tottenham Hotspur (ING), que se enfrentam em Amsterdã, às 16h desta quarta-feira (08). Em Londres, os holandeses ganharam por 1 a 0.