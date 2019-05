Grêmio sai na frente, mas perde para o Fluminense em jogo com 9 gols

12

2019-05-05 20:56:00

Com a derrota para os cariocas, o Tricolor gaúcho segue sem vencer no Brasileirão LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/JC

Parecia um jogo tranquilo para o Grêmio. Em pouco mais de 20 minutos, ontem, na Arena, o time comandado por Renato Portaluppi abria 3 a 0 sobre o Fluminense, encaminhando sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Mas o improvável aconteceu: a equipe relaxou, viu o adversário virar, conseguiu novo empate e logo depois sofreu o 5 a 4. Após três rodadas, o Tricolor segue sem vencer e está na zona de rebaixamento.

Mesmo jogando sem alguns titulares, o Grêmio precisou de menos de metade do primeiro tempo para construir uma vantagem que, em tese, daria tranquilidade para garantir a vitória. Logo aos cinco minutos Jean Pierre acionou Cortez, que cruzou na medida para André, de carrinho, abrir o placar. O árbitro marcou impedimento do atacante, mas, com ajuda do VAR, voltou atrás e confirmou o gol. Aos 12, após uma tabela entre Léo Moura e Alisson, Everton deslocou Rodolpho e fez o segundo. A vantagem ficou ainda maior aos 21, quando, em nova troca de passes, Jean Pyerre tabelou com André e chutou sem chance para o goleiro: 3 a 0.

Com a larga diferença de gols, o time da casa se acomodou e deixou de atacar. Timidamente, o Fluminense começou a rondar a área gremista. Aos 39, Yony González recebeu de Allan e descontou. Um minuto depois, os cariocas conseguiram encostar no placar, em uma incrível falha do goleiro Julio César, que tentou driblar Luciano e levou a pior, dando de presente o gol ao atacante do time carioca.

Empolgado com a mudança de rumo da partida, o Fluminense partiu para cima no início do segundo tempo. Logo de cara, Julio César fez quatro grandes defesas, mas, aos nove minutos, não conseguiu evitar que Matheus Ferraz aproveitasse um rebote para empatar. Desnorteado, o Tricolor era puro nervosismo, o que se refletiu em lance aos 23, quando Kannemman agarrou Matheus Ferraz na área. Pênalti, que Pedro converteu três minutos depois, virando o placar.

Mesmo jogando mal, o Grêmio conseguiu empatar aos 39, com Kannemann, que aproveitou cobrança de escanteio e, de cabeça, fez o quarto gol e reacendeu o jogo. Não faltaram oportunidades para marcar o quinto, mas quem acabou colocando a bola na rede foi o Flu. Aos 46, Yony González aproveitou uma sobra e bateu desviado em Léo Moura, enganando o goleiro Julio César, dando números finais a um jogo surreal na Arena.

Agora, é tudo Libertadores. Na quarta-feira, o Tricolor recebe a Universidad Católica, do Chile, precisando de pelo menos um empate para avançar às oitavas de final da Libertadores da América.