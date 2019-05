12

2019-05-06

Série B - Pela 2ª rodada, na sexta-feira, teve Londrina 1x0 Brasil-Pel e Atlético-GO 1x1 Coritiba. No sábado, jogaram Figueirense 2x2 São Bento, Vitória 2x1 Vila Nova-GO, Paraná 1x0 CRB e Cuiabá 2x1 Operário-PR. Hoje, às 20h, tem Bragantino x Sport.

Série C - Sábado, pela 2ª rodada do Grupo B, no Passo D'Areia, o São José venceu a Luverdense por 2 a 0. No Alfredo Jaconi, o Juventude ficou no 1 a 1 com o Remo. Ontem, em Rio Branco, o Ypiranga empatou em 1 a 1 com o Atlético Acreano.

Série D - Na rodada de abertura da quarta divisão, sábado, pelo Grupo A15, em Passo Fundo, o Gaúcho venceu o Foz do Iguaçu por 2 a 0. Pelo Grupo A17, no Paraná, o Avenida empatou em 2 a 2 com o Maringá. Ontem, pelo Grupo A 16, o Caxias venceu o São Caetano por 1 a 0, no Centenário.

Divisão de Acesso - Ontem, em jogo de ida pelas semifinais, em Venâncio Aires, o Guarani perdeu para o Esportivo por 2 a 1.

Grêmio - No sábado, os sócios tricolores autorizaram uma reforma no estatuto do clube, permitindo ao atual Conselho de Administração participar das eleições no final do ano. Desta forma, o presidente Romildo Bolzan Jr. poderá concorrer pela terceira vez seguida.

MotoGP - Marc Márquez venceu ontem a etapa de Jerez de La Frontera, na Espanha, ao completar as 25 voltas em 41min08s685. O espanhol assumiu a liderança do campeonato, com 70 pontos.

Stock Car - Thiago Camilo e Ricardo Zonta venceram as corridas 1 e 2, respectivamente, da etapa do Velo Città, disputadas ontem no traçado em Mogi Guaçu (SP). A liderança é de Daniel Serra, com 61 pontos, seguido por Rubens Barrichello, com 59, e Ricardo Maurício, com 55. A próxima rodada dupla será disputada em duas semanas, em Goiânia.