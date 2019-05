12

682459

2019-05-03 20:00:00

Amazona catarinense vence o Prêmio Jornal do Comércio no The Best Jump

Uma amazona venceu o já tradicional Prêmio Jornal do Comércio, principal prova disputada nesta sexta-feira, na Hípica Porto-Alegrense, dentro da programação da 51ª edição do The Best Jump (CSN 4*) - o maior concurso de hipismo do Sul do País. A vencedora foi a catarinense Mariana Cassettari com a égua Ana Carol Ipiranga, com o tempo de 25s63. Ela zerou o percurso em pista de grama, com obstáculos de 1,40m.

A prata ficou com Raphael Mari e Gicara 2, último conjunto a se apresentar, fechando em 26,06s. Luiz Felipe Pimenta Alves e o Cullinan GMS, ganhador do GP Cidade de Porto Alegre 2018, garantiu o bronze com o tempo de 26s12. O quarto lugar ficou com o experiente cavaleiro paulista José Roberto Reynoso, montando Anneline (26s64), seguido da amazona Andrea Guzzo Muniz e Nutreal Gaston Carthalux (27s09). Na sexta colocação ficou o cavaleiro paulista José Luiz de Carvalho e Ariness Vant Wolfmerik (27s15).

As disputas seguem neste sábado e, no domingo, ocorre a última e mais cobiçada premiação: o Grande Prêmio Cidade de Porto Alegre, às 14h. O vencedor embolsará R$ 120 mil. A entrada é franca e a organização do evento oferece uma programação bem diversificada para toda a família.