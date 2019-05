Arsenal bate o Valencia e Chelsea e Eintracht só empatam pela semifinal da Liga Europa

12

2019-05-02 18:39:00

Com dois gols do atacante francês Alexandre Lacazette, o Arsenal buscou a virada sobre o Valencia, pelo placar de 3 a 1, nesta quinta-feira (02), e abriu vantagem na semifinal da Liga Europa. Jogando em casa, no Emirates Stadium, o time londrino levou um susto, mas soube aproveitar o mando de campo para pressionar o rival e vencer o jogo de ida. O resultado deixou o time inglês mais perto da final da competição. Um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença no jogo da volta, na próxima quinta-feira, dia 9, confirmará a classificação. Já o Valencia tentará usar a vantagem de jogar no Mestalla para reverter a derrota desta quinta.

O vencedor deste confronto terá pela frente na grande final o vitorioso do duelo entre Chelsea e Eintracht Frankfurt, que empataram por 1 a 1, também nesta quinta-feira, em solo alemão - Jovic marcou para os alemães, enquanto Pedro fez para os ingleses. As duas equipes buscam o segundo título da competição. O Chelsea foi campeão na temporada 2012/2013, enquanto o Eintracht Frankfurt ficou com a taça na competição de 1979/1980.

A grande final do torneio está marcada para o dia 29 deste mês, em Baku, no Azerbaijão.