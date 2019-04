Guerrero reforça o Inter em reencontro com o Flamengo

12

Guerrero em atividade no relvado do Centro de Treinamentos Parque Gigante nesta terça Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação/JC

Após usar reservas na estreia do Brasileiro, com derrota, o Internacional estará reforçado para seu segundo compromisso na competição, nesta quarta-feira (1º), às 16h, no Beira-Rio. Uma das novidades será Paolo Guerrero, que retorna justamente diante do Flamengo, seu ex-clube.

Recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, o centroavante peruano enfrentará pela primeira vez o time rubro-negro desde que deixou o Ninho do Urubu, em agosto do ano passado. Chegou ao Rio em 2015 com pompa de grande reforço, mas saiu de forma melancólica, sem acordo por renovação de contrato, ainda em meio ao julgamento por doping, que, posteriormente, estendeu seu afastamento dos gramados até o início de abril deste ano, quando já estava acertado com o Inter.

Companheiro de Guerrero tanto no Fla quanto no Corinthians, o primeiro time do peruano no Brasil, o volante Willian Arão pediu atenção ao atacante. "É um grande jogador. Temos que marcar firme, de perto, e não dar espaço para ele. O pessoal da zaga sabe disso", disse o flamenguista.

Além do centroavante, o Inter estará reforçado por seu capitão, Rodrigo Dourado, recuperado de dores no joelho esquerdo, entre outros titulares poupados no revés por 2 a 0 contra a Chapecoense, no domingo (28). O Fla, por sua vez, terá de lidar com dois importantes desfalques: o goleiro Diego Alves, que segue fora por uma lombalgia, e o zagueiro Rodrigo Caio, em recuperação de uma pancada na cabeça na recente vitória sobre o Cruzeiro, por 3 a 1.