Diante do Avaí, Grêmio busca a primeira vitória

12

681784

2019-04-29 21:54:28

Após ser surpreendido pelo Santos de Jorge Sampaoli na Arena, o Grêmio vai até Florianópolis, nesta quarta-feira, às 19h15min para buscar os primeiros pontos no Brasileirão. A tendência é de que o técnico Renato Portaluppi repita a mesma equipe que perdeu para o Peixe por 2 a 1, no domingo.

A reapresentação do elenco gremista nesta segunda-feira foi de atividade para os atletas reservas sob o comando do auxiliar Alexandre Mendes e de trabalho regenerativo para os titulares. Mesmo com a ótima atuação ao entrar na segunda etapa contra o Santos, Diego Tardelli ainda não deve iniciar entre os titulares. Nesta terça-feira, o Tricolor realiza a última atividade antes da viagem para a capital catarinense.

A única dúvida de Portaluppi para o confronto é Jean Pyerre. No domingo, o meia foi substituído no segundo tempo com dores no ombro direito. Ele foi avaliado nesta segunda-feira e não sentiu novas dores. Caso não possa atuar, Luan pode retornar ao time. A provável formação deve ter Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre (Luan) e Everton; André.