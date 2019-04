Com titulares, Inter recebe o Flamengo

12

681767

2019-04-29 21:53:42

Nada melhor que uma vitória para esquecer a apática estreia do Inter no Campeonato Brasileiro. A derrota dos reservas para a Chapecoense deixou uma péssima impressão. Para apagá-la, o técnico Odair Hellmann vai levar a campo o que tem de melhor diante do Flamengo, nesta quarta-feira, às 16h, no Beira-Rio.

O Colorado deve contar com Rodrigo Dourado e Paolo Guerrero para enfrentar o time de Abel Braga, que venceu o Cruzeiro, em casa, na primeira rodada. Eles treinaram normalmente nesta segunda-feira, no penúltimo trabalho antes da partida. Nesta terça-feira, Hellmann realiza a última atividade antes do confronto.

A dúvida está na zaga. Tanto Rodrigo Moledo como Víctor Cuesta deixaram o treino mais cedo. Moledo pode ter sido poupado, já que jogou alguns minutos em Chapecó. Já o argentino saiu indicando algo na panturrilha direita em conversa com o preparador físico Cristiano Nunes. Caso Cuesta não atue, Roberto será o escolhido.

Outra posição em aberto é no meio. Sarrafiore, D'Alessandro e William Pottker brigam por uma vaga na equipe. A provável escalação para esta quarta-feira tem Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Cuesta e Iago; Dourado, Edenilson, Patrick, Sarrafiore (D'Alessandro ou Pottker) e Nico López; Paolo Guerrero.