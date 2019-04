Inter volta a falar em reforços e quer novidades no recesso da Copa América

12

2019-04-29 12:37:14

Folhapress

O Internacional vai reforçar seu grupo de jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro e da temporada. A diretoria, aos poucos, começa a falar abertamente e de forma constante sobre a chegada de caras novas. A missão é conseguir fechar contratações durante o recesso da Copa América.

Charles Aránguiz, atualmente no Bayer Leverkusen, da Alemanha, é sonho de consumo dos dirigentes. Outros alvos são bem mais possíveis e fizeram o Inter se agilizar nos últimos dias.

"O Inter tem um grupo, sim, que a gente entende ser qualificado. Mas estamos sempre procurando qualificar mais. Vamos atrás de qualificação do time na parada da Copa América", disse Roberto Melo, vice de futebol do Internacional.

Adryelson, zagueiro do Sport, é um dos alvos do Inter. O clube gaúcho tem conversado com os dirigentes pernambucanos atrás de acerto. O nome do jogador foi indicado por Odair Hellmann.

Marcos Guilherme, ex-Athletico-PR e São Paulo, também está na mira. Atualmente no Al-Wehda, da Arábia Saudita, o meia-atacante é visto como opção para o setor ofensivo colorado, que vem sofrendo com oscilações.

Fabiano, encostado no Palmeiras, é outro nome que está nos planos do Inter. O lateral-direito esteve emprestado ao longo de 2018 e deixou saudades por seu auxílio defensivo.

Se algumas das chegadas tentadas já são conhecidas, as saídas não. O Inter afirma que ainda não tem proposta por nenhum jogador do elenco, mas aguarda ofertas em virtude da necessidade financeira do clube

"Não existe nenhuma proposta, por nenhum atleta. Não tem nada oficial por nenhum dos nossos atletas", disse Melo.

O Internacional volta a campo diante do Flamengo, na quarta-feira (1º), às 16h. A partida em Porto Alegre pode marcar a volta de Rodrigo Dourado e Paolo Guerrero, que sentiram dores após a vitória em cima do Alianza Lima, no Peru.