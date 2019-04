Santos surpreende Grêmio e vence jogo com golaço e milagre de Vanderlei

12

681525

2019-04-28 13:25:28

Folhapress

O Santos venceu o Grêmio na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje (28), o time de Jorge Sampaoli surpreendeu ao entrar em campo com três zagueiros e preservando alguns titulares. A formação fez parte de estratégia que se mostrou eficiente. Eduardo Sasha e Felipe Jonatan fizeram os gols da vitória por 2 a 1, na Arena do Grêmio. Everton, nos acréscimos, descontou.

A partida ficou marcada pelo gol de Sasha, que encobriu Paulo Victor, e pelas várias chances criadas pelo Grêmio no segundo tempo. Em uma delas, Vanderlei fez milagre à queima roupa.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Avaí e o Santos recebe o Fluminense. O jogo em Santa Catarina é na quarta-feira (1), às 19h15 (horário de Brasília) e o duelo no litoral paulista acontece na quinta, no mesmo horário.

O duelo em Porto Alegre teve um Santos intenso e efetivo no primeiro tempo. Na etapa final, o Grêmio reagiu e foi para cima.

Intensidade, leitura de jogo e técnica. O venezuelano foi fundamental para a estratégia do Santos: fechado atrás e vertical do meio para frente.

O erro no segundo gol do Santos resume a atuação do camisa 23 do Grêmio. Envolvido pela marcação, foi o primeiro a ser sacado do jogo - com apenas 6 minutos do segundo.

Treinador da seleção brasileira, Tite acompanhou o jogo em Porto Alegre de olho em nomes para a Copa América. Pedro Geromel e Everton estão no radar da comissão técnica; o zagueiro foi à Copa do Mundo da Rússia e o meia-atacante tem sido chamado constantemente após o Mundial de 2018.

O primeiro jogo do Grêmio sem Antônio Carlos Verardi foi recheado de homenagens. Funcionário do clube por 54 anos, o superintendente de futebol ganhou um minuto de silêncio preenchido por palmas e todos os jogadores atuaram com o 'Seu Verardi' no lugar de seus nomes na camisa. O novo uniforme estreou, também, com faixa de luto no braço.

Pela terceira vez na temporada, o Santos entrou em campo com três zagueiros. A linha defensiva diferente deu suporte ao time para realizar um jogo de enorme intensidade e pressão alta. O dinamismo do setor de meio-campo também ajudou a equipe a tirar espaços e surpreender o Grêmio. Fechado atrás e vertical ao extremo no ataque.

A pressão forte no homem com a bola, o gol de Eduardo Sasha logo no início do jogo e uma linha de cinco jogadores na defesa fizeram o Grêmio se transformar durante o jogo. Depois de um primeiro tempo com apenas duas chances de gol, e uma bola na rede anulada por impedimento, o time gaúcho fez do segundo tempo um jogo de ataque contra defesa.

Diego Tardelli, Luan e Felipe Vizeu entraram nas vagas de Alisson, Jean Pyerre e Bruno Cortez. Nos últimos 15 minutos, o Grêmio adotou uma linha de três na defesa e se atirou à frente de forma completa. A pressão em frente à área do Santos gerou até brincadeira no Twitter do clube gremista.

Quando o Grêmio conseguiu criar, parou em Vanderlei. Na reta final do jogo, o goleiro do Santos defendeu toque à queima roupa de Diego Tardelli. O camisa 9 desviou de calcanhar e parou no homem com as luvas. No rebote, André também não venceu o camisa 1 santista.