2019-04-24 23:52:26

Juventude empata com Vila Nova no Jaconi e leva decisão de vaga na Copa do Brasil a Goiânia

Em jogo da quarta fase da Copa do Brasil, Juventude e Vila Nova ficaram no empate sem gols ,nesta quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi. Assim, o time gaúcho foi o único mandante que não venceu na partida de ida desta etapa do torneio.

O vencedor do duelo de volta, marcado para 7 de maio, às 21h30, no Estádio Serra Dourada, avança e garante uma premiação de R$ 2,5 milhões. Caso ocorra uma nova igualdade, a o time classificado sairá nos pênaltis.

Juventude e Vila Nova fizeram um primeiro tempo bem agitado, com boas chances de ambos os lados. O time goiano foi ameaçar o rival logo aos sete minutos, em um chute de fora da área de Capixaba. Marcelo Carné encaixou. A resposta veio com John Lennon. Ele recebeu de Dalberto, após deixada de Paulo Sérgio, e mandou pela linha de fundo.

Dalberto e Paulo Sérgio, inclusive, criaram as melhores oportunidades do Juventude, que viu o Vila Nova chegar com mais perigo. Aos 32 minutos, Capixaba recebeu perto na bandeira de escanteio, deu um belo chapéu em Eltinho e viu a bola espirrar para Alan Mineiro. O meia jogou para fora.

Antes do apito final, Marcelo Carné chutou a bola em cima de Patrick e viu a mesma parar no fundo das redes. O árbitro, porém, anulou o lance e deu falta do jogador da equipe goiana por atrapalhar na reposição.

O Juventude voltou melhor para o segundo tempo. Aos 14 minutos, Paulo Sérgio aproveitou o cruzamento e cabeceou para a defesa de Rafael Santos. O mesmo atacante chegou novamente com perigo, depois de belo lance de John Lennon, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. O time gaúcho aproveitou o embalo de seus torcedores para pressionar no fim, mas não passou pela marcação do Vila Nova, que acabou levando um bom resultado a Goiânia.