Libertadores: Inter vence e Alianza e garante 1º lugar no grupo

12

681132

2019-04-24 23:29:00

A atuação não foi de encher os olhos, mas sequer foi preciso isso para o Inter dominar completamente o Alianza Lima na noite de ontem, no Peru, e trazer mais três pontos para Porto Alegre ao vencer os donos da casa por 1 a 0. Com a vitória, o Colorado garantiu a liderança do grupo e joga contra o River Plate na última rodada apenas para obter uma melhor colocação geral com vistas às fases seguintes.

Inter e Alianza Lima fizeram um primeiro tempo de jogo morno. De parte dos peruanos, a falta de ímpeto ofensivo, retratada em uma postura recuada apostando em contra-ataques mal organizados e executados explica o pouco futebol. Em relação ao Colorado, a entrada de Sarrafiore no lugar de Pottker não resultou em um ataque mais incisivo e também não contribuiu para o setor de articulação, problema crônico do time de Odair Hellman.

Ainda assim, os gaúchos tiveram oportunidades interessantes para abrir o placar no estádio Nacional de Lima. Aos sete minutos, Edenílson recebeu em profundidade pela direita e cruzou rasteiro para o meio. Guerrero fez bonito corta-luz e Patrick chegou batendo, mas o goleiro Gallese evitou o gol.

A resposta peruana se deu aos 14 minutos, quando a defesa colorada deixou o atacante Affonso livre para finalizar forte de fora da área. A bola passou perto da trave direita de Marcelo Lomba.

Todas as atenções do Alianza estavam voltadas para Paolo Guerrero. Sob forte marcação dos donos da casa, o peruano pouco conseguiu fazer nos primeiros 45 minutos de partida. Ainda assim, protagonizou um polêmico lance aos 36 minutos. O centroavante foi lançado, Gallese saiu fora da área e interceptou a bola com a mão. O árbitro do jogo deu apenas cartão amarelo para o goleiro. Na cobrança da falta, Guerrero bateu no canto, mas sem muito perigo.

Os gaúchos voltaram do intervalo com Rafael Sobis no lugar de Guerrero. O que poderia ser algo ruim, acabou sendo uma notícia boa para o time. A equipe de Odair Hellmann ganhou mais movimentação, que foi reforçada com a entrada de D’Alessandro na vaga de Sarrafiore na sequência.

O gol dos visitantes por pouco não sal aos 28 minutos, quando Patrick pegou rebote de bola alçada na área e acertou o travessão de Gallese. A pressão, porém, só aumentou e, aos 34, Rodrigo Moledo subiu alto na área peruana para escorar de cabeça escanteio cobrado por Sobis e fazer o 1 a 0.

Nem mesmo o gol colorado fez o Alianza mudar a postura retraída e, assim, os gaúchos não sofreram risco algum nos minutos finais de jogo. Classificado com duas rodadas de antecipação, o Inter garante o primeiro lugar no Grupo A faltando ainda um jogo para o fim da fase de grupos da Libertadores.