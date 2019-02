Nico López é punido com dois jogos e não enfrenta o Avenida

12

671392

2019-02-20 22:58:16

O técnico Odair Hellmann não contará com Nico López para a partida contra o Avenida, domingo, em Santa Cruz do Sul, pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. Ontem, o atacante uruguaio foi julgado e condenado a duas partidas de suspensão pela confusão durante a vitória sobre o Juventude por 2 a 1, no dia 10 de fevereiro, em Caxias do Sul, também pelo Gauchão.

Ontem, o episódio foi levado a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS). O camisa 7, expulso pelo árbitro Vinícius Amaral, foi denunciado por agressão física, enquadrado no Artigo 254-A, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O uruguaio poderia ter pego até 12 jogos de suspensão, ficando de fora do Gauchão. Porém, os auditores votaram por duas partidas de suspensão.

Do lado do Juventude, o zagueiro Victor Sallinas foi punido com quatro partidas, enquanto o técnico Luiz Carlos Winck realizou um acordo penal e pagará R$ 4 mil pela expulsão, ficando liberado para seguir comandando a equipe à beira do gramado. Seu auxiliar, José Carlos Marques, pegou dois jogos de suspensão.

Como já cumpriu uma partida - o confronto vencido pelo Colorado sobre o Caxias por 2 a 1 -, Nico voltará aos gramados apenas no dia 6 de março, quando a equipe enfrentará Talleres ou Palestino, na estreia da Libertadores da América, fora de casa. Pelo Estadual, o jogador retornará na partida contra o Aimoré, no dia 10 de março, no Beira-Rio.

Com Nico fora de combate, Neílton segue com chances de permanecer entre os titulares. Para a partida de domingo, a tendência é de que o ataque colorado tenha William Pottker, Neílton e Pedro Lucas. Para a vaga do suspenso Edenilson, expulso diante do Caxias, Patrick e o jovem Nonato aparecem como opções. Odair deve começar a esboçar o time no treinamento de hoje pela manhã. O trabalho será fechado, no Beira-Rio.