Inter marca nos últimos minutos e conquista vitória no apagar das luzes

Foi suado, foi difícil, foi com pouco futebol, mas o Inter conquistou neste domingo (17) sua terceira vitória seguida no Campeonato Gaúcho e, assim, assumiu a vice-liderança da competição. Após sair na frente do Caxias, no Beira-Rio, o Colorado sofreu o empate e só conseguiu marcar o gol da virada nos minutos finais de jogo, para alegria dos 20 mil torcedores que foram ao estádio.

Os treinos fechados do Inter durante a semana tinham um motivo. O técnico Odair Hellmann surpreendeu a todos quando o time que iniciaria o jogo de ontem foi anunciado. Sem poder contar com Nico López, suspenso, ele barrou D'Alessandro, escolha mais óbvia, e colocou em campo o pouco conhecido Nonato, jogador emprestado pelo São Caetano. Além disso, Hellmann mandou Iago para o banco de reservas e pôs Uendel como titular na lateral esquerda. No comando de ataque, o garoto Pedro Lucas tomou o lugar de Tréllez e começou como titular.

Depois de um começo claudicante, com os visitantes dando muito trabalho por meio de bruno Alves pela direita de ataque, o Colorado tratou de acalmar os nervos dos torcedores que foram ao estádio e abrir o placar logo aos 11 minutos de partida. Após a defesa do time da Serra afastar mal, Rodrigo Dourado tocou para William Pottker pela direita de ataque. O atacante puxou para o meio e bateu rasteiro com a perna canhota. A bola foi no canto do goleiro Lee e morreu no fundo das redes grenás.

Após o gol, os donos da casa assumiram o controle das ações, e o Caxias perdeu força de ataque, ameaçando pouco o goleiro Marcelo Lomba - a melhor chance foi aos 33 minutos, quando Bruno Alves avançou pela direita e finalizou de fora da área, exigindo boa defesa do goleiro colorado.

O segundo tempo de confronto foi de um revés para o Colorado. Bem armado em campo, o Caxias controlou as ações e não tardou para igualar o marcador. Aos 10 minutos, em contra-ataque fulminante nas costas de Uendel, Bruno Alves avançou e colocou na área de Marcelo Lomba. Na segunda trave, Rafael Gava chegou feito uma flecha para pegar de primeira e fazer o gol.

Com a expulsão de Edenilson, após tomar o segundo cartão amarelo aos 17 minutos, a falta de articulação ofensiva se tornou ainda mais evidente. Somente aos 23 minutos da etapa final, Hellmann colocou D'Alessandro no jogo para suprir a carência na armação.

O clima pesou no Beira-Rio aos 30 minutos, quando da substituição de Nonato por Patrick - gritos de "burro" vieram das arquibancadas. Pois, quis o destino que coubesse a Patrick marcar o gol da vitória. Aos 43 minutos, Sobis cobrou falta pela esquerda e, de cabeça, o meia desviou para o gol e garantiu os três pontos para o Colorado.