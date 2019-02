12

670686

2019-02-17 20:06:00

Com reservas, Grêmio fica no empate contra Brasil-Pel e se mantém na liderança

Com um time bastante modificado em relação à formação ideal em campo, o Grêmio encarou um Brasil de Pelotas com a corda no pescoço neste domingo (17). Os donos da casa iniciaram o jogo como lanterna da competição e com a necessidade de obter pontos diante de um Grêmio que, mesmo quase completamente reserva, vem atropelando os adversários até o momento.

Na casamata Tricolor, Victor Signorelli - substituindo Renato Portaluppi, que está no Rio de Janeiro participando do curso de formação da CBF - apostou em Montoya desde o início jogando pela direita e Jean Pyerre no meio, fazendo a função de Luan. No comando de ataque, Felipe Vizeu fez uma etapa inicial discreta.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas nem por isso foi de poucas ações ofensivas. Tanto o Brasil quanto o Grêmio buscaram o ataque, e, para isso, encontraram e proporcionaram diversos espaços para o adversário.

Depois de um começo bastante equilibrado, os visitantes passaram a dominar as ações a partir dos 25 minutos e só não abriram o placar porque, em duas ocasiões, aos 33 e aos 35, o goleiro Carlos Eduardo impediu o gol de Pepê.

Apostando nos contragolpes, o time de Pelotas levou perigo ao gol de Júlio César, principalmente pelo lado direito de ataque. Aos 23, por muito pouco Daniel Cruz não fez um golaço ao mandar uma bomba de fora da área que passou perto do gol gremista

Na etapa final, o cenário se inverteu, com os donos da casa atacando mais e o visitantes apostando nos contra-ataques. Os últimos 45 minutos, porém, foram menos movimentados do que os primeiros. As defesas se destacaram e foram poucas as oportunidades de marcar. Com a expulsão de Juninho capixaba aos 34 minutos, o Brasil tentou uma pressão, mas não foi efetivo nas tentativas de chegar à frente.