2019-02-16 18:05:00

No Beira-Rio, Moledo cobra vitória em casa do Internacional contra o Caxias

Moledo cobra do elenco melhor desempenho diante do Caxias em Porto Alegre RICARDO DUARTE/INTER/DIVULGAÇÃO/JC

Após o triunfo conquistado como visitante na rodada passada do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, o zagueiro Rodrigo Moledo agora quer que o Internacional consiga os três pontos também no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Às 19 horas deste domingo, o adversário será o Caxias, pela sétima rodada.

"A equipe vem num crescimento grande e numa sequência de vitórias. Agora temos que fazer nosso dever de casa para buscar nosso objetivo final", disse o defensor após treino fechado e recreativo realizados no CT Parque Gigante, na capital gaúcha, neste sábado, sob o comando do técnico Odair Hellmann.

O principal desfalque do time será o uruguaio Nico López, suspenso porque foi expulso na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, no último domingo, no estádio Alfredo Jaconi. Um candidato a assumir a posição vaga é o meia argentino Andrés D'Alessandro, preservado da partida disputada em Caxias do Sul.

Outra mudança no ataque pode ser a substituição de Santiago Tréllez por Pedro Lucas, que entrou durante o duelo contra o Juventude e marcou um gol. Reforço contratado no início da atual temporada, o centroavante colombiano ainda não balançou as redes com a camisa do Internacional.

Passadas seis rodadas do Campeonato Gaúcho, o Internacional soma 10 pontos, seis a menos do que o Grêmio, líder da competição. Oito das 12 equipes vão se classificar para o mata-mata da competição.