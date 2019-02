12

670229

2019-02-13 22:32:43

São José empata com a Chapecoense e é eliminado da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (13), o São José fez sua estreia na temporada 2019 da Copa do Brasil - a terceira do clube na história do torneio. O Zequinha encarou a Chapecoense, no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre. Os porto-alegrenses empataram em 0 a 0 contra os catarinenses e foram eliminados da competição nacional.

Nesta primeira fase da competição, a equipe melhor colocada no ranking da CBF – no caso, os visitantes — tem vantagem do empate.

O São José chegou a ter um homem a mais em campo após a expulsão de um atleta da Chape. Mesmo com maioria no relvado sintético, os mandantes não conseguiram capitalizar as oportunidades.

Com a eliminação precoce, o Zequinha volta as suas atenções a disputa da fase regular do Campeonato Gaúcho. No próximo sábado, o São José vai ao Vale do Sinos enfrentar o Novo Hamburgo pela sétima rodada.