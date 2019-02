Grêmio goleia o Avenida, antecipa a classificação e fatura a Recopa Gaúcha

12

669535

2019-02-10 20:49:00

Melhor ataque do Campeonato Gaúcho, defesa menos vazada, líder isolado com cinco vitórias em seis jogos. E agora também com uma taça no armário. Verdade que a Recopa Gaúcha não é uma conquista das mais empolgantes para a exigente torcida gremista, mas o Tricolor não deixou de comemorar. E o triunfo veio com goleada: um tranquilo e estrondoso 6 a 0 contra o Avenida, em Porto Alegre, na Arena neste domingo (10).

Com a cabeça na Copa do Brasil, onde encara o Guarani em casa, na quarta-feira, o time de Santa Cruz do Sul levou a campo um time misto. E os torcedores mal tinham se acomodado na Arena quando o Grêmio abriu o placar. Aos dois minutos, Marinho recebeu de Maicon pela direita e cruzou para Luan, sozinho, mandar de cabeça para as redes.

Se alguém imagina que o Avenida tentaria reagir após a desvantagem, engana-se. Como o adversário não impunha dificuldades, o Tricolor seguiu criando chances com naturalidade, em um ritmo quase de treino. Aos 41 minutos, sem fazer esforço, o Grêmio ampliou. Após abafa na saída de bola do adversário, Jael girou e achou Everton livre. O Cebolinha tocou por cobertura, com categoria. Golaço.

O primeiro chute do Periquito ao gol gremista só aconteceu aos 15 da etapa final, sem maior perigo. E foi o único. O Grêmio, por outro lado, seguiu letal. Aos 19, Leonardo Gomes recebeu na entrada da área e chutou cruzado, marcando outro belo gol: 3 a 0. Dez minutos depois, Montoya tocou para Luan, dentro da área, deslocar Andrey e marcar mais um.

E teve mais. O Avenida tentou sair com bola dominada, aos 38, mas foi desarmado. Resultado: linha de passes gremista, drible de Everton dentro da área e o quinto gol na conta. Aos 44, com o Periquito totalmente batido, Felipe Vizeu fechou a conta. E com outro golaço: pela direita, o atacante protegeu a bola, limpou e chutou forte, no ângulo.

Fora do gramado, a grande notícia é o interesse em Diego Tardelli, que não renovou com o Shandong Luneng, da China. O atacante de 33 anos pode ser anunciado nesta segunda-feira (11) como novo reforço. Por outro lado, o atual titular Jael pode estar de saída, após receber proposta do futebol japonês.