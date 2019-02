Mais esportes

12

2019-02-10 01:00:00

Brasil-Pel - O técnico Paulo Roberto Santos foi demitido ontem, após a derrota de 3 a 1 para o Aimoré. Gustavo Papa assume interinamente.

Rio - O incêndio no CT do Flamengo, que deixou dez mortos e três feridos, fez com que fossem adiadas as semifinais da Taça Guanabara, que seriam jogadas no final de semana. Vasco x Resende foi remarcado para quarta-feira, às 21h30min, enquanto Flamengo x Fluminense ficou para quinta-feira, às 20h30min.

Arthur - O ex-jogador do Grêmio deve ficar cerca de um mês sem jogar pelo Barcelona. Na sexta-feira, o clube catalão informou que o volante sofreu uma lesão muscular na perna esquerda. Com isso, o atleta deve ficar de fora do confronto de ida das oitavas da Liga dos Campeões, dia 19, diante do Lyon, na França.

Emiliano Sala - O francês Kylian Mbappé e o ex-jogador inglês Gary Lineker fizeram doações para uma campanha que tenta custear o resgate do corpo de David Ibbotson, piloto do avião que transportava o argentino. A mobilização na internet busca levantar 300 mil libras (R$ 1,448 milhão) para financiar uma equipe de resgate.

MMA - A volta de Anderson Silva à categoria peso médio do UFC não foi das melhores. Ontem, por decisão unânime, o brasileiro acabou derrotado pelo nigeriano Israel Adesanya, na luta principal do UFC 234, em Melbourne, Austrália. Foi a primeira luta do "Spider" após dois anos afastado.

Tênis - A equipe brasileira venceu o Paraguai, no sábado, e avançou para os playoffs do Grupo Mundial II da Fed Cup, principal competição de equipes do tênis feminino. Na seletiva, disputada na Colômbia, Carol Meligeni bateu Montserrat Gonzalez por 2 a 0 (6/3 e 6/2), e Bia Haddad aplicou o mesmo placar contra Veronica Cepede (6/2 e 6/3). Os playoffs serão disputados no final de abril.