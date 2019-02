Inter deve ter Tréllez e Zeca contra o Juventude; Pottker está liberado

12

669480

2019-02-09 16:52:18

Zeca deve jogar na lateral direita no jogo contra o Juventude RICARDO DUARTE/INTER/JC

Folhapress

O Internacional deve manter Tréllez como titular e dar oportunidade para Zeca na lateral direita contra o Juventude, no domingo, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Gaúcho.

Pottker e Zeca retomaram os treinamentos normais durante esta semana. Ambos estarão entre os relacionados, porém é só o lateral que deve ser titular.

"Pottker e Zeca são opções. O Emerson (Santos, zagueiro), ainda não. Está em fase final de recuperação. O Zeca tem nove dias treinando no grupo, o Pottker treinou alguns dias com proteção no nariz, mas já está treinando normal", afirmou Odair.

Pottker deve ficar fora do time titular por causa do bom rendimento de Neilton, que segue pelo lado esquerdo de ataque.

Na frente, Pedro Lucas não participou do treino desta sexta por apresentar um desgaste muscular. Em disputa por posição com Tréllez, ele deve ficar em modo de espera no banco de reservas.

A provável escalação do Inter tem: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nico López, D'Alessandro e Neilton; Tréllez.

Inter e Juventude jogam no domingo às 17h (de Brasília) no estádio Alfredo Jaconi.