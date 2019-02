A Recopa Gaúcha é mais um título, garante Everton

12

669083

2019-02-06 22:10:37

Vencer, vencer e vencer. Esse é o espírito que o técnico Renato Portaluppi prega no vestiário do Grêmio. Foi o que disse o atacante Everton, ontem, em entrevista coletiva. No domingo, na Arena, o Tricolor terá a decisão da Recopa Gaúcha diante do Avenida, campeão da Copa FGF, em 2018.

"A Recopa Gaúcha é mais um título, o Renato tem esse espírito vencedor e passa para a gente. Não deixa de ser título, é mais um para o currículo, independentemente de a equipe do Avenida jogar com time misto ou o titular mesmo", falou Cebolinha. A equipe de Santa Cruz do Sul irá poupar jogadores no fim de semana, já que na próxima quarta-feira enfrentará o Guarani, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Questionado sobre as partidas que envolvem os times na pré-Libertadores, que definirá o último integrante da Grupo H, Everton disse que Portaluppi deu como "tema de casa" assistir os confrontos. "Temos que começar, a partir de agora, a analisar os jogos das equipes que a gente possa enfrentar. O Renato pede para acompanharmos em casa as partidas dos adversários", contou.

Ontem, a Federação Gaúcha de Futebol alterou a data do primeiro Grenal do ano, passando do dia 17 para o dia 16 de março. Em relação ao duelo com o maior rival, Everton acredita que seja uma partida especial. "Grenal é um jogo diferente, são as duas maiores forças do Rio Grande do Sul. Ainda está longe, no dia a dia, vamos pensando nos adversários e, quando chegar o clássico, a gente vira a chave", diz.

No treino de ontem, Portaluppi priorizou a conclusão a gol, com jogadas que partiam do cruzamento. Quem deve seguir de fora se recuperando de um desconforto muscular é Léo Moura. O lateral-direito apareceu correndo ao redor do gramado e não fica à disposição para o domingo. Já no meio-campo, Marinho deve seguir entre os titulares, enquanto Montoya ganha mais ritmo de jogo.

Já no ataque, a dúvida segue sendo em relação a Jael ou Felipe Vizeu. Dessa forma, a escalação para encarar o Avenida deve ter Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Maicon, Marinho, Luan e Everton; Jael (Vizeu).