Ypiranga arranca com vitória na Copa do Brasil e garante R$ 500 mil em prêmio

12

669055

2019-02-06 18:53:30

O Ypiranga arrancou com vitória na temporada 2019 da Copa do Brasil. Na tarde desta quarta-feira, a equipe de Erechim bateu o Votuporanguense por 1 a 0, Arena Plínio Marin, em Votuporanga, São Paulo, pela primeira fase do torneio nacional. Pedro Pires, no começo do segundo tempo, anotou o tento do triunfo gaúcho. O resultado também garante o montante de R$ 500 mil nos cofres do clube.

Precisando somente do empate, o Ypiranga viu os mandantes tomarem a iniciativa na partida. O arqueiro Deivity salvou os visitantes em duas oportunidades durante a primeira etapa.

No começo da fase complementar, Pedro Pires aproveitou uma das únicas chances dos gaúchos para sacramentar a classificação à próxima etapa. O adversário será o Fluminense, que venceu o River/PI por 5 a 0.