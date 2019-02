Léo Moura volta aos treinos e Grêmio inicia preparação para pegar o Avenida

12

668878

2019-02-05 21:17:00

Depois de derrotar o Caxias no domingo e ganhar um dia de folga, o elenco do Grêmio se reapresentou nesta terça-feira e treinou no CT Presidente Luiz Carvalho. A principal novidade da atividade ficou por conta da presença do lateral-direito Leonardo Moura no gramado.

O veterano de 40 havia sentido um problema muscular na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, na segunda passada, e não treinava desde então. Nesta terça, foi a primeira vez que ele apareceu em campo desde então, para realizar uma atividade física.

Outra novidade foi o meia Walter Montoya. Fora dos treinamentos desde a quinta passada, quando estreou na vitória sobre o São Luiz e sentiu um desconforto muscular, o reforço gremista trabalhou normalmente com os reservas e mostrou estar recuperado

Quem também treinou normalmente foi o zagueiro Kannemann, que estreou na temporada diante do Caxias após também se recuperar de problemas musculares. O argentino concedeu entrevista coletiva, mais uma vez comentou sobre as propostas que teve na pré-temporada e garantiu estar feliz no Grêmio.

"Todo mundo sabe as coisas que rolaram: propostas, pedidos. Umas coisas são certas, outras não. É verdade que eu tive uma conversa com a diretoria por assuntos anteriores que tinha que resolver. Mas são coisas que tem que deixar de lado e se focar no clube. As coisas já foram esclarecidas e já está tudo certo. Estou muito feliz aqui no Grêmio", afirmou.

Apesar de este ser apenas o primeiro treino da semana, o técnico Renato Gaúcho já definiu que escalará força máxima diante do Avenida. Ele tem três dúvidas por questões técnicas e deve levar o time a campo com: Paulo Victor (Julio César); Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Maicon, Marinho (Montoya), Luan e Everton; Jael (Felipe Vizeu).