2019-02-03 20:04:00

Com reservas, Grêmio vence Caxias e dispara na liderança do Gauchão

Não importa se atua com os titulares ou reservas. O Grêmio está sobrando no Campeonato Gaúcho. Neste domingo, o time comandado por Renato Gaúcho contou com dois gols do atacante Pepê e um de Felipe Vizeu para vencer o Caxias por 3 a 0, no Estádio Centenário, pela quinta rodada. Invicto no Estadual, o time chegou aos 13 pontos e está cada vez mais tranquilo na liderança.

O duelo começou intenso, com os dois times buscando o gol. Em casa, o Caxias concentrava as jogadas pelo lado direito, nas costas de Juninho Capixaba. A primeira finalização perigosa, porém, foi dada pelo Grêmio. Vico arriscou de fora da área e a bola passou raspando o travessão.

Depois de um início movimentado, a partida caiu um pouco de rendimento e poucas chances de perigo eram criadas. O Caxias apostava muito nos cruzamentos, mas a dupla formada por Kannemann e Paulo Miranda ganhava todas. No último lance do primeiro tempo, Pepê cabeceou fraco nas mãos de Lee.

Logo no início do segundo tempo, o Caxias só não abriu o placar por conta de um milagre de Júlio César. Eliomar aproveitou cruzamento e o goleiro espalmou. Na sequência, Muriel arriscou de longe e a bola passou raspando o travessão. Mas quem marcou foi o Grêmio. Aos oito, Matheus Henrique fez boa jogada individual e cruzou rasteiro. A zaga do Caxias afastou mal, Jean Pyerre ajeitou e Pepê estufou as redes de Lee.

E o Grêmio ampliou sete minutos depois. Em nova falha do sistema defensivo grená, Pepê recebeu de André e bateu sem chances para o goleiro.

O Caxias sentiu o gol e parecia entregue em campo. Já o Grêmio quase fez o terceiro com André, que por muito pouco não completou cruzamento rasteiro. Sob gritos de "olé" da torcida, o time ia tocando a bola sem pressa. Pepê só não marcou mais um porque o chute explodiu no travessão.

No finalzinho, o Grêmio ampliou através de Felipe Vizeu, que desviou cruzamento rasteiro de Thaciano. Foi o primeiro gol do ex-atacante do Flamengo com a camisa tricolor.

O Caxias volta a campo no próximo sábado, às 18 horas, contra o Veranópolis, no Centenário, enquanto o Grêmio recebe o Avenida, às 18h30 de domingo, na sua arena. Os jogos serão válidos pela sexta rodada do Gaúcho.