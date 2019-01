Odair Hellmann confirma titulares contra Pelotas e a estreia de Bruno

12

666886

2019-01-23 19:11:00

O torcedor do Internacional terá nesta quinta-feira contra o Pelotas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, a primeira aparição na temporada do time considerado titular. Nesta quarta, o técnico Odair Hellmann não quis saber de mistério e confirmou a escalação da equipe, inclusive com a presença do lateral-direito Bruno, que fará a sua estreia, no lugar de Zeca.

Em entrevista coletiva após o treinamento desta quarta-feira no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, Odair Hellmann explicou que Zeca está com um desconforto muscular na coxa direita e que, por isso, preferiu poupar o lateral-direito. Na esquerda, Uendel é outro que não joga também por motivos físicos - Iago será o substituto.

"Quanto ao time, o Bruno joga. O time que inicia é o que foi treinado segunda-feira à tarde. O Zeca, da mesma forma que o Uendel, sentiu desconforto no dia a dia de treinamentos. Temos por hábito preservar situações. Às vezes é mais importante preservar um, dois, três treinos do que forçar e o jogador lesionar e ter lesão mais grave, ficar 20 dias fora. É bem pior. É uma preservação. Reajusta a parte física, para quando estiver equilibrado, volta normalmente para o campo", disse o treinador.

Assim, o time que iniciará a partida nesta quinta-feira é Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, Nico López e Patrick; William Pottker.

Odair Hellmann ressaltou que quer manter a base do time que atuou em 2018. Assim, quer usar essa primeira partida com os titulares para observar variações táticas. "Temos uma ideia bem consolidada. Desde o ano passado. A estagnação não existe. Um jogo é movimentos constantes e buscas de soluções para todas as situações. Treinamos variações táticas com mesmos jogadores, com jogadores de características diferentes", afirmou.

Com a ideia de revezar os jogadores nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, o elenco do Internacional passou por uma situação diferente nesta quarta-feira. Parte do grupo, que estará em campo contra o São José, neste domingo, treinou no CT Parque Gigante, enquanto que a outra, com os titulares, fez atividades no estádio Beira-Rio.