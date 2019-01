Inter atende sugestão de belgas e inicia obras no CT de olho na base

12

666747

2019-01-23 12:40:05

Folhapress

O Internacional seguiu a sugestão da consultoria belga que fez pente fino nas categorias de base. Nas últimas semanas, o clube gaúcho iniciou as obras para construção de novo gramado no CT instalado dentro do chamado Parque Gigante.

A ideia com o novo campo é aproximar os jovens do elenco principal e otimizar o processo de integração entre as equipes. A obra ainda está na primeira etapa, onde quadras de tênis estão sendo realocadas. O saibro usado por sócios do parque dará lugar a grama.

O primeiro relatório da Double Pass sobre a base do Inter sugeriu medidas para melhorar o processo de formação no Beira-Rio. Uma das ideias, no topo da lista, era a alteração na estrutura do clube. A construção do novo gramado passou a ser uma das prioridades após renovação da consultoria belga.

As obras foram iniciadas com previsão de conclusão ainda no primeiro semestre, mas o ritmo da intervenção pode sofrer alterações pelos custos. Paralelamente, o Internacional também investe na retirada de cadeiras do estádio Beira-Rio.

O próximo passo do projeto depende da instalação das quadras de tênis em área social do terreno. No novo desenho, o espaço ficará contíguo ao ginásio que acolhe academia e muito perto de churrasqueiras e salão de festas. Assim, a faixa de terra antes tomada pelo saibro ficará livre. Essa região é próxima de onde já estão os dois gramados do CT, plantados em 2012.

Recentemente, o centro de treinamentos do Inter recebeu melhorias internas. Os vestiários serão usadas pelas equipes de base, quando houver treino às margens do Guaíba.

Com o terceiro gramado à disposição, o Internacional pretende olhar de perto o dia a dia de equipes das categorias de base. A estrutura física dará mais estofo ao processo de integração, que pode incluir uso pontual de jogadores em atividades ou efetivação progressiva de jovens.