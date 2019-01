Alisson tem lesão confirmada e vai desfalcar o Grêmio por 30 dias

12

2019-01-21 19:14:00

A goleada por 4 a 0 sobre o Novo Hamburgo, fora de casa, no último domingo, também trouxe um problema para o Grêmio. Um dia após a estreia vitoriosa no Campeonato Gaúcho, o clube revelou que exames confirmaram a lesão sofrida pelo atacante Alisson, que deverá desfalcar o time por cerca de 30 dias.

Lesionado, Alisson foi substituído logo aos 16 minutos do primeiro tempo do triunfo do Grêmio, com uma hiperextensão no joelho. Nesta segunda-feira, então, foi submetido a exames médicos que confirmaram a ruptura do tendão do bíceps, atrás do joelho. E o departamento médico gremista previu que o atacante deverá ficar afastado dos gramados por cerca de um mês.

Sem Alisson, a tendência é que Pepê receba uma oportunidade como titular no setor ofensivo gremista no time que está sendo utilizado neste começo do Estadual. O jovem atacante, de 21 anos, inclusive foi o escolhido por Renato Gaúcho para entrar na equipe durante o duelo com o Novo Hamburgo.

Nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, os titulares fizeram apenas trabalhos regenerativos na reapresentação do elenco. Já os demais jogadores fizeram um trabalho técnico em campo reduzido.

Nesta terça-feira, os atletas gremistas que não atuaram no fim de semana vão fazer um jogo-treino contra o Cruzeiro de Cachoeirinha, a partir das 10 horas. No período da tarde, será a vez de os titulares em Novo Hamburgo irem ao campo do CT Luiz Carvalho para um treino.

O Grêmio volta a jogar pelo Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira, quando vai encarar o Aimoré, em São Leopoldo, pela segunda rodada.