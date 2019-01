Com gol de Emerson Santos, Inter bate o São Luiz em Ijuí

12

2019-01-20 21:14:00

Emerson Santos marcou o gol do colorado, na parte final do segundo tempo RICARDO DUARTE/INTER/DIVULGAÇÃO/JC

O Inter não apresentou um bom futebol, longe disso, mas venceu o São Luiz por 1 a 0, na estreia, fora de casa, neste domingo (20). O gol da vitória saiu dos pés do zagueiro Emerson Santos, deslocado para a lateral-direita, que acertou um belo chute de fora da área e contou ainda com a falha do goleiro Carlão. Na próxima quinta-feira, o Colorado recebe o Pelotas, no Beira-Rio.

Quem esperava o time do interior recuado, esperando o favorito no seu campo, se enganou. A equipe de Ijuí partiu para cima e teve várias chances de abrir o placar. Entretanto, quem ameaçou primeiro foi o Colorado. Logo aos três minutos, Pedro Lucas pegou o rebote, girou, e bateu forte, mas a bola saiu à direita. Na sequência foi Sarrafiore, de boa atuação, que lançou para Pedro Lucas, que tocou para Guilherme Parede, de primeira, assustar Carlão.

Depois disso, só deu São Luiz. Regis, sozinho, mergulhou e cabeceou para fora. Aos 26, foi a vez de Marcão desperdiçar ótima chance, batendo para fora. Antes de o primeiro tempo encerrar, Tiago Alagoano chutou cruzado, passando muito perto da trave defendida por Daniel.

A etapa final foi mais sonolenta. O técnico Odair Hellmann, buscando mais velocidade, sacou Sarrafiore e colocou Neílton, outro estreante da noite. Jogando aberto pelo lado esquerdo, o atacante vindo do Vitória quase marcou. Aos 28, em cobrança de falta, ele quase acertou o canto direito. Aos 35, o jovem Pedro Lucas dominou, girou mais uma vez e bateu forte. Carlão, firme no centro do gol, defendeu em dois tempos.

Sem ser muito exigido, o goleiro do São Luiz foi surpreendido, aos 38. O zagueiro Emerson Santos, atuando na lateral-direita, após a lesão de Bruno José, arriscou de fora da área. A bola veio com efeito, Carlão se atrapalhou com o lance, e o Inter marcou o gol que garantiu os três pontos logo na estreia.