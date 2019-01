Corinthians vence e elimina Grêmio da Copa São Paulo

12

Agência Folhapress

O Corinthians está na semifinal da Copa São Paulo. Nesta sexta-feira (18), o time alvinegro bateu o Grêmio por 2 a 1, na Arena Barueri, e agora terá o Vasco pela frente em busca de uma vaga na decisão do torneio.

Os paulistas abriram o placar logo aos seis minutos do tempo com um gol "sem querer". Emanuel, zagueiro do Grêmio, deu um chutão perto da área, mas a bola bateu nas costas de Fabrício Oya e encobriu o goleiro Gabriel Chapecó.

O Corinthians continuou melhor na primeira etapa e teve mais três boas chances de ampliar a vantagem, mas foi para o intervalo vencendo pelo placar mínimo.

O placar mudou no segundo tempo. Aos 11 minutos, Oya cruzou a bola na área, e Nathan subiu alto para cabecear e aumentar a vantagem do clube alvinegro.

A partida ficou mais emocionante aos 28, quando o árbitro marcou pênalti de Jordan em Léo Chu. Rildo foi para a cobrança e descontou para o time tricolor. Pouco depois, Nathan chegou a marcar o terceiro do Corinthians, mas em posição irregular, e o gol foi anulado por impedimento.

Na sequência da Copinha, o Corinthians encara o Vasco em uma das semifinais. O time carioca se classificou ao vencer o Volta Redonda na disputa por pênaltis, também nesta sexta. No tempo normal, houve empate por 1 a 1.

Na outra semifinal do torneio, o São Paulo, que despachou o Cruzeiro nos pênaltis, encara o Guarani, que eliminou o Figueirense.