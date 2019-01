12

CBF aumenta premiação da Copa do Brasil, e campeão pode ganhar até R$ 70 milhões em 2019

Competição nacional que financeiramente mais desperta a atenção dos clubes, a Copa do Brasil sofreu um reajuste nas cotas de participação para 2019. Com isso, o prêmio máximo para o campeão pode chegar a R$ 70 milhões. Em 2018, esse montante era de R$ 67,3 milhões.

A premiação quase se equipara ao prêmio máximo ao campeão da Libertadores, que em 2019 subiu para US$ 20,4 milhões (cerca de R$ 76 milhões, na cotação atual).

A bolada leva em conta os valores acumulados pela passagem em cada uma das fases, a partir da primeira. Fluminense, Botafogo e Vasco estão na lista de clubes que podem alcançar esse montante em caso de título. O Flamengo só entra nas oitavas de final, já que disputa a Libertadores.

Com o aumento, o prêmio apenas para a vitória na final subiu em R$ 2 milhões, passando de R$ 50 milhões para R$ 52 milhões.

O prêmio máximo acumulado para o vice-campeão saltou de R$ 37,3 milhões para R$ 39 milhões. Novamente olhando apenas para o jogo final, a premiação para quem ficar em segundo lugar aumentou R$ 1 milhão, indo de R$ 20 milhões para R$ 21 milhões.

Mas o reajuste não se limita aos jogos finais. Em todas as fases há um resíduo a mais do que no ano passado.

O crescimento da premiação da Copa do Brasil é resultado da renovação contratual dos direitos de transmissão que passou a valer no ano passado. São cerca de R$ 300 milhões distribuídos para todos os clubes.

Confira a premiação por fase da Copa do Brasil:

1ª fase* - R$ 1,05 milhão

2ª fase* - R$ 1,25 milhão

3ª fase - R$ 1,45 milhão

4ª fase - R$ 1,9 milhão

Oitavas - R$ 2,5 milhões

Quartas - R$ 3,15 milhões

Semifinal - R$ 6,7 milhões

Vice-campeão - R$ 21 milhões

Campeão - R$ 52 milhões

Total do campeão: R$ 70 milhões

Total do vice: R$ 39 milhões

*Valor para os clubes que estão na Copa do Brasil e entre os 15 primeiros do ranking da CBF, casos de Bahia, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Santos e Vasco. Para os demais times da Série A, a 1ª fase paga R$ 920 mil e a 2ª, R$ 990 mil. Já os que estão fora da Primeira Divisão embolsarão R$ 525 mil e R$ 625 mil, respectivamente.