Grêmio vence em Barueri e se garante na terceira fase da Copa São Paulo

2019-01-12 20:42:00

Sem dificuldades, o Grêmio garantiu classificação à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste sábado (12), o time gaúcho derrotou o EC São Bernardo por 3 a 0, na Arena Barueri, na Grande São Paulo, e carimbou a vaga na próxima etapa do torneio. O destaque da partida foi o atacante Da Silva, autor de dois gols. O outro foi marcado por Rafinha.

Invicto na Copa São Paulo, o Grêmio enfrentará o CSA, na próxima fase. O jogo acontecerá na próxima segunda-feira. O horário e o local ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol.

Em um primeiro tempo truncado, com algumas ameaças do São Bernardo, o Grêmio abriu o placar pouco antes da saída para o intervalo. Depois de bola na trave, Kazu encontrou Da Silva dentro da área. O centroavante só teve trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Logo no início do segundo tempo, Da Silva completou, de cabeça, grande jogada de Petterson e Guilherme Azevedo. Depois, aos 34 minutos, Rafinha cobrou falta com perfeição e deu números finais ao placar do duelo na Arena Barueri.

