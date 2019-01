12

665234

2019-01-11 20:09:00

Inter anuncia contratação do volante Matheus Galdezani por empréstimo

O Internacional anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante Matheus Galdezani. O jogador de 26 anos assinou contrato de empréstimo por uma temporada e será oficialmente apresentado como sexto reforço do clube gaúcho após o treinamento da próxima segunda-feira.

Galdezani tem os direitos ligados ao Coritiba, mas vestia a camisa do Atlético-MG desde abril do ano passado. O jogador atuou por empréstimo pelo clube mineiro, e ao término do vínculo, em dezembro, não houve acordo para que ele seguisse por lá.

O Inter estaria de olho em outro volante do Atlético-MG, Elias, mas o time mineiro não facilitou a saída. Galdezani é o segundo nome da posição contratado para esta temporada, a exemplo de Rodrigo Lindoso, que chegou após negociação com o Botafogo.

A tendência é que Gabriel Dias seja liberado pelo Inter para reforçar o Coritiba, mas ele também tem proposta do Fortaleza. Caso a saída seja confirmada, o time gaúcho terá seis opções para atuar como volante neste início de temporada: Galdezani, Lindoso, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e Ramon.

Além de Galdezani e Lindoso, o Inter já anunciou quatro reforços para 2019: o lateral-direito Bruno, ex-Bahia, e os atacantes Rafael Sobis, ex-Cruzeiro, Neilton, ex-Vitória, e Guilherme Parede, ex-Coritiba.