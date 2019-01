Inter vence Taquaratinga nos pênaltis e avança na Copa São Paulo de Futebol Júnior

12

665231

2019-01-11 19:46:00

O Internacional venceu o Taquaratinga nos pênaltis por 7 a 6 e segue nos playoffs da 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo foi realizado na tarde desta sexta-feira (11), no Estádio Dr. Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga. Juliano, Volnei, Heitor, Dudu, Cesinha, Erik e Marco Antônio converteram todas as cobranças do Inter. O resultado coloca os gaúchos na 3ª fase da competição. O próximo compromisso será contra o Guarani.