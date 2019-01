Austrália se recupera e vence a 1ª na Copa da Ásia; China e Coreia do Sul avançam

12

665201

2019-01-11 17:51:00

A sexta-feira foi importante para duas seleções favoritas ao título da Copa da Ásia, que está sendo disputada nos Emirados Árabes Unidos. Pela segunda rodada da fase de grupos, a Austrália se recuperou da inesperada derrota na estreia para a Jordânia e venceu com facilidade a Palestina. Já a Coreia do Sul suou para vencer o Quirguistão por 1 a 0 e se garantiu antecipadamente nas oitavas de final. O mesmo aconteceu com a China, que derrotou as Filipinas no duelo entre dois dos mais conceituados treinadores do mundo: Marcelo Lippi x Sven-Goran Eriksson.

No primeiro jogo do dia, pelo Grupo B, a Austrália fez 3 a 0 na Palestina, no Rashid Stadium, em Dubai. Os gols da partida foram marcados por Jamie Maclaren, Awer Mabil e Apostolos Giannou. O resultado deixa a seleção da Oceania, atual campeã da competição, em segundo lugar com três pontos, três atrás da líder e já classificada Jordânia e dois à frente dos palestinos e da Síria.

Na próxima terça-feira, os australianos buscarão a classificação contra a Síria, em Al Ain. No mesmo dia e horário, a Palestina também lutará por uma vaga contra a Jordânia, em Abu Dabi.

Pelo Grupo C, Coreia do Sul e China venceram pela segunda vez para seguirem com 100% de aproveitamento e garantiram uma vaga nas oitavas de final de forma antecipada. No Hazza Bin Zayed Stadium, em Al Ain, os sul-coreanos bateram o Quirguistão com o gol solitário do zagueiro Min-Jae Kim, aos 41 minutos do primeiro tempo.

No Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dabi, o italiano Lippi se deu melhor contra o sueco Eriksson no duelo de técnicos. A China ganhou das Filipinas com dois gols de Wu Lei e um de Yu Dabao. "A vitória é, claro, muito importante, mas a performance do time é mais importante", disse o treinador do selecionado chinês.

Na terceira rodada, marcada para a próxima quarta-feira, Coreia do Sul e China farão um duelo, em Abu Dabi, pelo primeiro lugar da chave. Os chineses jogarão pelo empate por terem mais saldo de gols (4 a 2). No mesmo dia e horário, em Dubai, Filipinas e Quirguistão lutarão pelo terceiro lugar. Somente com uma vitória uma das seleções terá esperanças de classificação.