Grêmio vence Oeste e se classifica para segunda fase da Copa São Paulo

12

665124

2019-01-11 14:01:13

O Grêmio foi o último time a garantir presença na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quinta-feira (10), a equipe gaúcha bateu o Oeste por 3 a 1, na Arena Barueri, e confirmou a liderança do Grupo 21.

Mesmo com a derrota, o Oeste ficou na segunda colocação com seis pontos, um a menos do que o Grêmio. Lagarto-SE, com quatro, e São Raimundo-RR, sem nenhum ponto, deram adeus à competição.

Na próxima fase, o Grêmio enfrenta o EC São Bernardo, segundo colocado do Grupo 22. Já o Oeste vai jogar contra o CSA, líder dessa mesma chave. Os dois jogos serão no sábado.

Com a definição do Grupo 21, chegou ao fim a fase de grupos, com 64 times avançando para o mata-mata. Na segunda fase, os primeiros colocados de cada chave enfrentam as equipes que avançaram em segundo.

As primeiras partidas serão disputados nesta sexta-feira e têm data e local confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Os demais jogos serão no sábado, ainda com horários a serem definidos.