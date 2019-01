12

664755

2019-01-09 14:37:15

Apresentado no Inter, Lindoso se empolga com a Libertadores: 'Pegada é outra'

Quarto reforço do Internacional para a temporada de 2019, o volante Rodrigo Lindoso foi apresentado nesta quarta-feira (9), na sala de conferência do CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, logo após realizar o seu primeiro treino com os companheiros e o técnico Odair Hellmann, e ressaltou a importância da disputa da Copa Libertadores para o clube gaúcho.

"É ano de Libertadores. A pegada é outra, a motivação é outra. Venho para somar, conheço bastante pessoas aqui e espero ajudar o clube. Vamos entrar em todas competições para sermos campeões", ressaltou o volante de 29 anos, que assinou contrato com o Internacional até dezembro de 2020 em negócio que envolveu a ida de Alex Santana para o Botafogo.

Rodrigo Lindoso tem experiência recente na competição. Em 2017, fez boa campanha com o Botafogo, que só parou nas quartas de final contra o Grêmio, que acabaria campeão daquela edição.

Sobre seu modo de atuar, o novo reforço disse estar sempre buscando a evolução para ajudar Odair Hellmann. "Tenho como característica a qualidade no passe, mas sei que é preciso evoluir a cada ano, ainda mais agora aqui no Inter. Quero aproveitar o máximo a estrutura que o clube oferece. Será um ano com muitas partidas, então quero estar à disposição do treinador", afirmou.

O volante estava desde 2015 no Botafogo, onde participou de 163 jogos e marcou 17 gols. Formado nas categorias de base do Americano-MA, Rodrigo Lindoso defendeu o Madureira-RJ por seis temporadas entre os anos de 2010 e 2015. Ainda atuou por Fluminense, Criciúma e Marítimo (Portugal).

Antes de Rodrigo Lindoso, a diretoria do Internacional já tinha anunciado as contratações dos atacantes Neilton, Guilherme Parede e Rafael Sóbis. Matheus Galdezani, que pertence ao Coritiba, mas atuou pelo Atlético-MG na última temporada, está próximo de ser oficializado.