Sobis revela inspiração em Fernandão

2019-01-09 01:00:00

Um dos principais nomes da história recente do Inter, Rafael Sobis está de volta ao clube. O atacante de 33 anos foi oficialmente apresentado ontem e deu início à sua terceira passagem pelo Beira-Rio. Ele assinou contrato até o fim do ano e garantiu que "realiza um sonho" neste novo retorno.

"Fiz de tudo para estar aqui porque acredito na qualidade do grupo. Gosto, e muito, desta responsabilidade. Gosto de desafios. Sei que vou ser cobrado pela minha história, mas vou estar preparado. Quero escrever coisas novas. Hoje, é um momento único, mágico para mim. Quero desfrutar. Estou realizando o meu sonho de voltar", declarou.

Revelado na base do Inter, Sobis conquistou dois títulos da Libertadores, um em cada passagem: 2006 e 2010. No primeiro, dividiu o protagonismo da inédita conquista continental com o grande ídolo daquele elenco, Fernandão, morto em um acidente de helicóptero em 2014. E ao lembrar o amigo, não escondeu a admiração, dentro e fora de campo.

"Se eu puder fazer 10% do que o Fernando fez, está ótimo. Muito do que sou, do pai que sou, devo a ele. Tenho que ser exemplo. Vou fazer de tudo para ser um bom espelho para os mais jovens. Vim para agregar. O que for preciso fazer da minha parte, será feito para o grupo ser campeão", garantiu o atacante que utilizará a camisa 23, a mesma da última passagem.

No mesmo dia, foi confirmada a chegada de Rodrigo Lindoso. Em uma negociação entre o clube gaúcho e o Botafogo, o volante assina com o Colorado até dezembro de 2020. Em contrapartida, o meia Alex Santana se transferiu para o Rio de Janeiro. No ano passado, o meia atuou pelo Paraná, emprestado.

Lindoso chega para brigar pela posição no meio-campo com Edenílson ou Patrick. A apresentação oficial será após o treino de hoje, no CT do Parque Gigante. O negócio definiu ainda que cada clube ficará com 50% dos direitos de cada atleta.

À noite, o presidente Marcelo Medeiros tomou posse para mais uma mandato de dois anos à frente do clube.