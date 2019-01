12

O Grêmio apresentou oficialmente nesta terça-feira mais um reforço para a temporada de 2019. Trata-se do meia Walter Montoya, de 25 anos, desejo antigo da diretoria tricolor e que chega ao clube após uma passagem apagada pelo futebol mexicano, no Cruz Azul, onde viveu um "passo em falso" na carreira.

"Houve um passo em falso no Cruz Azul, é do futebol. É um grande clube, mas tive problemas particulares, problemas internos com o treinador. Depois, surgiu isso (proposta do Grêmio) e acredito que tomei a melhor decisão", declarou o jogador.

Montoya se desentendeu publicamente no Cruz Azul com o técnico Pedro Caixinha. O argentino disse que o treinador o "tratava como lixo" e o "apunhalou pelas costas". Como resposta, ouviu que é um "jogador de treino". Agora ele só espera deixar este período para trás e vencer no futebol brasileiro.

"O futebol brasileiro é grandioso. Não é fácil, é muito dinâmico e difícil jogar aqui. Mas vou trabalhar para me adaptar rapidamente ao time e a tudo que me pedirem. Quero render rapidamente e entender o futebol brasileiro. Não quero esperar o decorrer do ano para me adaptar", afirmou.

O "namoro" entre Grêmio e Montoya é antigo e nasceu quando o jogador foi um dos principais nomes do Rosario Central na Copa Libertadores de 2016, em que chegou às semifinais, eliminando no caminho justamente o time gaúcho nas oitavas de final. Por coincidência, Grêmio e Rosario se enfrentarão novamente no torneio continental deste ano, agora na fase de grupos, e o meia não escondeu a ansiedade de reencontrar sua antiga casa.

"Agora estou do outro lado e tenho a sorte de enfrentar o Central. Tenho amor pelo Central, mas vai ser bom. Vou fazer o melhor pelo meu lado. O Kannemann comentou coisas do grupo, alguns outros jogadores também. É um grande elenco, são espetaculares. Rapidamente me integraram", apontou.